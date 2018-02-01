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40 bin tl Hibeyle kendi işini kurdu

40 bin tl Hibeyle kendi işini kurdu
Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan Ayhan Özmen, evinin banyosunda başladığı kültür mantarı yetiştiriciliğini, Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi'nden aldığı 40 bin lirayla kurduğu serada sürdürüyor. Özmen, 100 metrekarelik alanda kurduğu serada ürettiği kültür mantarını, kilosu 10 liradan satıyor. Özmen, "İleriki aşamalarda bu işi büyüterek, daha profesyonelce ve bölgeye hitap edecek şekilde yapmayı planlıyoruz" dedi.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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