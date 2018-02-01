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3 tavukla başladı 3 bine ulaştı

3 tavukla başladı 3 bine ulaştı
Uşak'ta hobi olarak 3 tavuk yetiştirmeye başlayan ve yumurtaları rağbet görünce bunu gelire dönüştürmek isteyen Ömer Çoban, 3 bin tavuk kapasiteli tesis kurdu. Çiftlikte eşi ve kızıyla birlikte çalışan Çoban, sosyal medya üzerinden aldığı siparişleri Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor. Yıllardır esnaflık yaptığını, tavuk yetiştiriciliğinin hem kârlı hem de zevkli bir iş olduğunu dile getiren Çoban, "Günde 2 bin 500 ile 2 bin 750 arası yumurta alıyorum. Tavuk sayısını 10 bine çıkarmayı hedefliyorum" diye konuştu.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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