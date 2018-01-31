Türk balıkları İzmir'den New York'a uçacak

Türk su ürünleri sektörü, 2010 yılında ihracatının yüzde 2'sini hava kargo ile yaparken, sonraki yıllarda hava kargonun payını sürekli arttırdı ve 2017 yılı sonunda yüzde 10'luk paya ulaştı. Katma değerli ürün ihracatı için hava kargoyu tercih eden Türk su ürünleri sektörü, uçakla ulaştıkları destinasyon sayısının artması için yürüttükleri görüşmelerde mutlu sona ulaşmak üzere. Turkish Cargo, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'ne haftalık 60 tonluk yükleme garantisi karşılığı İzmir-New York arası direkt kargo uçağı seferi konulabileceğini bildirdi.

Bu gelişme üzerine üyelerine sirküler yaparak talep topladıklarını belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, üyelerinden 60 ton'un üzerinde yükleme yapacakları bilgisi geldiğini, bu gelişmeyi de Turkish Cargo ile paylaştıklarını kaydetti. Hava kargo için görüşmelerinin son derece olumlu ilerlediğinin altını çizen Kızıltan, 2018 yılının ilk çeyreğinde İzmir - New York seferlerinin başlamasını beklediklerini, halihazırda İzmir - Tel Aviv arası uçan Turkish Cargo'nun İzmir'den ikinci destinasyonunun İzmir - New York olmasını beklediklerini dile getirdi.

"İZMİR-NEW YORK SEFERİ İLE İHRACATIMIZ 100 MİLYON DOLARI GEÇER"

Bundan sonraki süreçte Turkish Cargo'nun ödevini çalışarak kendilerine müjdeli bir haber vermesini beklediklerini anlatan Kızıltan, "Amerika Birleşik Devletleri'ne 2010 yılında Türk su ürünleri sektörünün hava kargo ile ihracatı 1 milyon 720 bin dolar seviyesinde iken, 2017 yılı sonunda 35 milyon 800 bin dolar mertebesine çıktı. ABD'ye hava kargo ile su ürünleri ihracatı 7 yılda yaklaşık 20 kat büyüdü. İzmir-New York arasında konulacak yeni sefer bu ihracatı daha da büyütecek. Kısa vadede 100 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

HAVA KARGODAN BAŞKA SEKTÖRLER DE YARARLANACAK

Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin 2017 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 17'lik artışla 946 milyon dolara çıktığı bilgisini paylaşan Kızıltan sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD, bölgemizden en fazla ihracat yapılan ikinci ülke konumunda. İzmir-New York arasında sefer yapacak Turkish Cargo uçağı su ürünleri sektörü dışında başka sektörlerinde ihracatını da olumlu etkileyecek. Türk yaş meyve sebze ve mamulleri sektörümüz Uzak Doğu başta olmak üzere hava kargo ile ilgili yoğun bir çalışma yürütüyor. Yaş meyve sebze ve mamulleri sektörü dışında diğer sektörlerimizde katma değerli ürün ihracatı için hava kargo seçeneğini gündemine alacaktır."

TÜRKİYE HAVA KARGO İLE 7 MİLYAR 904 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPTI

Türkiye 2017 yılında 157.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bunun 7 milyar 904 milyon dolarlık dilimi hava kargo ile dünyanın dört bir tarafına gönderildi. Türkiye'nin ihracatında hava kargonun payı yüzde 5 olurken, su ürünleri sektörünün 851 milyon dolarlık ihracatında hava kargonun aldığı pay yüzde 10 oldu ve 80 milyon dolarlık su ürünleri uçak konforuyla dünya sofralarına ulaştı.