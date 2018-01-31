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Tambu indirene lüks oto fırsatı

Tambu indirene lüks oto fırsatı
Türk Telekom'un dijital klavyesi Tambu'yu kullananlar, Mercedes A 180 kazanma şansı elde ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tambu'yu kullanan milyonlarca kişi arasında yapılacak çekilişle, bir kişi Mercedes A 180 kazanacak. Türk Telekom'dan Mercedes A 180 kazanmak isteyen kullanıcılar, Android veya IOS uygulama mağazalarından Tambu'yu ücretsiz indirerek ve kullanarak, 15 Nisan'a kadar çekilişe katılabilecek.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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