Tambu indirene lüks oto fırsatı

Türk Telekom'un dijital klavyesi Tambu'yu kullananlar, Mercedes A 180 kazanma şansı elde ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Tambu'yu kullanan milyonlarca kişi arasında yapılacak çekilişle, bir kişi Mercedes A 180 kazanacak. Türk Telekom'dan Mercedes A 180 kazanmak isteyen kullanıcılar, Android veya IOS uygulama mağazalarından Tambu'yu ücretsiz indirerek ve kullanarak, 15Nisan'a kadar çekilişe katılabilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.