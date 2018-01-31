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Merkez’in enflasyon tahmini yüzde 7.9

Merkez’in enflasyon tahmini yüzde 7.9
Başkanı Murat Çetinkaya, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7.9 olarak açıkladı. "Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2018 sonunda orta noktası yüzde 7.9 olmak üzere yüzde 6.5 ile yüzde 9.3 aralığında olması bekleniyor. 2019 sonunda ise orta noktası yüzde 6.5 olmak üzere yüzde 4.7 ile yüzde 8.3 aralığında tahmin ediliyor. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanması öngörülüyor" diyen Çetinkaya, para politikasında sıkı duruşu kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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