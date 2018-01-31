Merkez’in enflasyon tahmini yüzde 7.9

Merkez Bankası Başkanı MuratÇetinkaya, yıl sonu enflasyon tahmininiyüzde 7.9 olarak açıkladı. "Enflasyonunyüzde 70 olasılıkla, 2018 sonunda ortanoktası yüzde 7.9 olmak üzere yüzde6.5 ile yüzde 9.3 aralığında olmasıbekleniyor. 2019 sonunda ise ortanoktası yüzde 6.5 olmak üzere yüzde4.7 ile yüzde 8.3 aralığında tahminediliyor. Enflasyonun orta vadedeyüzde 5 düzeyinde istikrar kazanmasıöngörülüyor" diyen Çetinkaya, parapolitikasında sıkı duruşu kararlılıklasürdüreceklerini söyledi.
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