Araç tescil belgesi 15 liraya alınacak!

Araç sicil ve tescil işlemleri, ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bugünden itibaren noterlere devredildi.

2 BİN NOTER TARAFINDAN YAPILACAK

Buna göre, vatandaşların araç ruhsatlarını almaları, önceki uygulamaya göre daha kolay, hızlı ve ekonomik olacak. Daha önce 615 noktada yapılan tescil işlemleri, artık 2 bin noter tarafından gerçekleştirilecek.

15 LİRAYA İNDİ

Araçların satış belgeleri, kargoyla gelmesi beklenmeden noterlerden anında teslim alınacak. İlgili kurumlar arasında yapılan protokolün ardından vatandaşlar, 117 lira olan trafik belgesi ile 14,50 lira olan kargo ücretini ödemeyecek.

Trafik sicil ve tescil işlemlerinde görevli 3 bine yakın polis asli işlerine dönerek trafik kontrol ve uygulamalarında görevlendirilecek.

"131,5 LİRA VATANDAŞIMIZIN CEBİNDE KALACAK"

Bakan Soylu, getirilen düzenlemeyle daha önce trafik tescil birimlerinde yapılmakta olan yeni kayıt araç tescili, belge yenileme, plaka değişikliği işlemleri, araç üzerinde yapılan teknik değişikliklere dair tadilatlar, kurumlardan gelen hak mahrumiyeti ekleme ve çıkarma işlemleri gibi hizmetlerin artık noterliklerce yapılacağını bildirdi.

Yeni araç tescil belgesinin araç sahibine satış veya tescil işlemi noterde gerçekleştiği anda noter tarafından anında verileceğini vurgulayan Soylu, "Bu yeni uygulamayla vatandaşlarımız açısından hem motorlu trafik belgesi masrafı hem de posta masrafından ve zamandan tasarruf sağlanmış olacak. Yani 117 artı 14,5 lira toplam 131,5 liralık bir tutar, vatandaşımızın cebinde kalmış olacak. Bu işlem 15 liraya gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

Kamu tarafından bakılırsa, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin de önemli bir iş gücü kazancı ortaya çıkmış olacağını ve hali hazırda bin 727 personelin bu konuda görev yaptığına işaret eden Soylu, düzenlemeyle bu personelin yaklaşık yüzde 80'inin trafik denetleme birimlerine aktarılacağını anlattı.