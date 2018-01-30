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ikinci el satışı yapıyor

SGK ikinci el satışı yapıyor
SGK mahsuben haczettiği birçok ürünü satışa çıkardı. Ürünlerin arasında lüks otomobil de var epilasyon cihazı da. Kurumun sitesinde yer alan ilanlarda, motorsikletten kamyonete, römorktan otomobile kadar her türlü araç bulunuyor. İlanlarda icra müdürlüklerinin adı bulunurken ürünle ilgili bilgi de veriliyor. Ürünlerin çoğu açık artırma yöntemiyle satışa çıkartılıyor.
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