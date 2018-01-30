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e 10 kuruş

Motorine 10 kuruş zam
Motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapılacağı bildirildi. Gelen mın ardından in litre satış fiyatı ortalaması, İstanbul'da 5.14 liradan 5.24 liraya, Ankara'da 5.18 liradan 5.28 liraya, İzmir'de ise 5.17 liradan 5.27 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, kentlere göre değişiyor.
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