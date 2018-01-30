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İhracat her ay rekor kıracak

İhracat her ay rekor kıracak
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu yıl ile ilgili çok olumlu beklentileri bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Son derece olumlu bir gidişat var. Bu olumlu gidişat bizi ümitlendiriyor. İhracatta da çift haneli bir artış görüyoruz. 1 Şubat'ta ihracat rakamlarımızı açıklayacağız. Tam kesin olmamakla beraber yüzde 15 civarında bir ihracat artışı hedefliyoruz" dedi.
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