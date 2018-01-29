Whatsapp kağıttan kaplan

Turkcell Genel MüdürüKaan Terzioğlu, WhatsAppve Snapchat gibi mesajlaşmauygulamaları ile teknoloji şirketiGoogle'ı "kağıttan kaplanlara"benzetti. 3 yıldır dönüşüm içindeolduklarını anlatan Terzioğlu,bu dönüşümle dünyanın en hızlıbüyüyen operatörü olduklarınısöyledi. Terzioğlu, WhatsApp'arakip BiP'i yapmaya kararverdiklerini belirterek, şunlarıkaydetti: "Bu büyükşirketler, WhatsApp,Snapchat hatta Google,inanın kağıttan yapılmışkaplanlar gibi. Bu potansiyelTürkiye'de de var. Son biryılda WhatsApp, üç kezbizi kopyaladı. Biz yaptık, onlarbizi kopyaladı." Videolu görüşme,anlık konum paylaşımı ve baskonuş özelliklerini BiP'te,WhatsApp'tan önce hayatageçirdiklerini belirtenTerzioğlu, BiP'te 6 kişiyekadar video konferansyapılabildiğini, bu özelliğinWhatsApp'ta olmadığınısöyledi. Gelecek dönemde BiP'eyeni özellikler ekleneceğini belirtenTerzioğlu, "WhatsApp'ı peşimizdendaha çok koşturacağız" dedi.
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