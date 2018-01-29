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kağıttan kaplan

Whatsapp kağıttan kaplan
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ve Snapchat gibi mesajlaşma uygulamaları ile teknoloji şirketi Google'ı "kağıttan kaplanlara" benzetti. 3 yıldır dönüşüm içinde olduklarını anlatan Terzioğlu, bu dönüşümle dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olduklarını söyledi. Terzioğlu, WhatsApp'a rakip BiP'i yapmaya karar verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bu büyük şirketler, WhatsApp, Snapchat hatta Google, inanın kağıttan yapılmış kaplanlar gibi. Bu potansiyel Türkiye'de de var. Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı." Videolu görüşme, anlık konum paylaşımı ve bas konuş özelliklerini BiP'te, WhatsApp'tan önce hayata geçirdiklerini belirten Terzioğlu, BiP'te 6 kişiye kadar video konferans yapılabildiğini, bu özelliğin WhatsApp'ta olmadığını söyledi. Gelecek dönemde BiP'e yeni özellikler ekleneceğini belirten Terzioğlu, "WhatsApp'ı peşimizden daha çok koşturacağız" dedi.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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