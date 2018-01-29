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'ya diş hastanesi

Tuzlaya diş hastanesi
Tuzla'da hayata geçirilen, 140 üniteli Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nin açılışını Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Açılış töreninde konuşan Yıldırım, " Diş Hastanesi, sağlık yatırımlarımızın yeni bir örneği. Hastane tüm ve 'a hayırlı olsun" dedi. 25 milyon dolara mal olan Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi açılışında konuşan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ise "Hastanemiz hizmet ihracatına da katkıda bulunacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'na çok yakın olan konumu nedeniyle farklı ülkelerden hastaların da geleceği bir hastane olarak ülkemize döviz kazandıracak" diye konuştu.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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