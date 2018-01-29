Tuzla'da hayata geçirilen, 140 üniteli Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nin açılışını Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Açılış töreninde konuşan Yıldırım, "Okan Üniversitesi Diş Hastanesi, sağlık yatırımlarımızın yeni bir örneği. Hastane tüm Tuzla ve İstanbul'a hayırlı olsun" dedi. 25 milyon dolara mal olan Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi açılışında konuşan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı BekirOkan ise "Hastanemiz hizmet ihracatına da katkıda bulunacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'na çok yakın olan konumu nedeniyle farklı ülkelerden hastaların da geleceği bir hastane olarak ülkemize döviz kazandıracak" diye konuştu.
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