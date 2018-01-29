Tatil canlılığı

Yarı yıl tatili ile turizm bölgelerinde doluluk oranları zirve yaptı. Çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen veliler, adeta tatil bölgelerine aktı. Yoğun talep kayak otellerini yüzde 100, termalleri yüzde 95 doldururken, bu yıl Antalya'da açık olan ve özel organizasyon yapan oteller de sömestirden payını aldı. Kıyı otelleri de yüzde 80'lere yakın doluluğu yakalarken, Kapadokya'da doluluk yüzde 60'ları buldu. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da konaklama tesisleri ve pistleri, sömestir tatilini geçirmek için gelen yerli ve yabancı turistler ve günübirlikçiler doldururken, alternatif ulaşım imkanı teleferikte uzun kuyruklar oluştu. Uludağ'da konaklama tesislerinin pistleri adeta doldu taştı. Yarı yıl tatilinde daha fazla ilgi gören 'Oteller Bölgesi'ndeki pistlerde, yerli ve yabancı tatilciler ile günübirlik ziyaretçiler kar keyfi yaşıyor. Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçiler yoğunluğu daha da artırdı.