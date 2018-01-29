Emekliye yüzde 4 ek ödeme

EMEKLİLERİN geliri bu ay arttı. Yaklaşık 12 milyon emekli Ocakzammı aldı. Yüzde 5.69'luk zam maaşlara yansıtıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.69 oranında zammı maaşlarında görürken, memur emeklileri ise yüzde 4 zam ve 1.69'luk enflayon farkını aldı. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de yükseldi. Vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile emekliler ekstra gelir elde ediyor. Ek ödemede tutar, emekliye ödenen net maaş üzerinden belirleniyor. Ek ödemeler düşük maaşlı emekliler için net aylığın yüzde 5'i, diğerleri için ise yüzde 4'ü oranında oluyor.
NASIL YANSIYOR?
Örneğin; halen net maaşı 3 bin liraolan emekli, bu maaşının yüzde 4'üoranında yani 120 lira da ek ödeme alıyor.Emeklinin eline ayda 3 bin 120 lira geçiyor.Ocak zammı yüzde 5.69 oldu. Böylece3 bin lira olan net maaş 3 bin 170lira 70 kuruşa çıktı. 3 bin 170 lira 70kuruş üzerinden yüzde 4'lük ek ödemehesaplanıyor. Bu da 126 lira 83 kuruşadenk geliyor. Emeklinin eline bu ayitibariyle net maaş ve ek ödeme olarak3 bin 297 lira 53 kuruş geçti.
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