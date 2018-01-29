340 milyon liralık güvence

Trafik sigortası olmayan bir aracın yaptığı kazada zarar gören 3'üncü kişilerin ölümleri durumunda mirasçılarına, sakatlık veya iş göremezlik durumunda ise kendilerine tazminat ödeyen GüvenceHesabı'ndan yararlananların sayısı 2017 yılında 6 bini, tazminat ödemesi tutarı da 340milyon lirayı geçti. Güvence Hesabı'nın devreye girdiği 1998 yılından bu yana toplamda 152 bin 153 kişiye 1milyar 234 milyon 577 bin951 liralık ödeme yapıldı.
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