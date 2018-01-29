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340 milyon liralık güvence

340 milyon liralık güvence
Trafik sigortası olmayan bir aracın yaptığı kazada zarar gören 3'üncü kişilerin ölümleri durumunda mirasçılarına, sakatlık veya iş göremezlik durumunda ise kendilerine tazminat ödeyen Güvence Hesabı'ndan yararlananların sayısı 2017 yılında 6 bini, tazminat ödemesi tutarı da 340 milyon lirayı geçti. Güvence Hesabı'nın devreye girdiği 1998 yılından bu yana toplamda 152 bin 153 kişiye 1 milyar 234 milyon 577 bin 951 liralık ödeme yapıldı.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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