Vestel eski TV’yi yeniliyor

Vestel, yeni hayata geçirdiği V Hepyeni uygulamasıyla, müşterilerinin aldıkları televizyonlarını 24ay sonra yeni çıkan model ile değiştirmelerine olanak sağlıyor. V Hepyeni üyesi olan Vestel müşterileri tüm kurulum süreçlerinden ve satış sonrası hizmetlerden VIP Servis üzerinden faydalanabilecek. VestelGenel Müdürü Ergün Güler, televizyon satın alma sürecini bir üyeliğe dönüştürdüklerini söyleyerek, "Üyelik avantajı ile müşterilerimizin 24 ve 36ay arasında televizyonlarını değiştirmesini bekliyoruz" dedi. Güler, uygulamaya cep telefonu ile beyaz eşyayı da ekleyeceklerini belirtti.
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