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eski TV’yi yeniliyor

Vestel eski TV’yi yeniliyor
Vestel, yeni hayata geçirdiği V Hepyeni uygulamasıyla, müşterilerinin aldıkları televizyonlarını 24 ay sonra yeni çıkan model ile değiştirmelerine olanak sağlıyor. V üyesi olan müşterileri tüm kurulum süreçlerinden ve satış sonrası hizmetlerden VIP Servis üzerinden faydalanabilecek. Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, televizyon satın alma sürecini bir üyeliğe dönüştürdüklerini söyleyerek, "Üyelik avantajı ile müşterilerimizin 24 ve 36 ay arasında televizyonlarını değiştirmesini bekliyoruz" dedi. Güler, uygulamaya cep telefonu ile beyaz eşyayı da ekleyeceklerini belirtti.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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