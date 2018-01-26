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kendi rekorunu kırdı

VakıfBank kendi rekorunu kırdı
Vakıfbank, orta vadeli tahvil ihraç programı kapsamında 5 yıl vadeli 650 milyon dolar tutarında yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından 150'nin üzerinde yatırımcıdan gelen toplam talep tutarı 1.5 milyar doları aştı. İşlemin kupon oranı yüzde 5.75, nihai getiri oranı yüzde 5.85 oldu. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Bankamız tarihinde tek seferde ihraç edilen en yüksek tutarlı tahvil işlemi oldu. Güçlü talep sayesinde ihraç tutarını 650 milyon dolara çıkardık" dedi.
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