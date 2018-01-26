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geliri olana döviz kredisi

Döviz geliri olana döviz kredisi
Dövizle borçlanmaya sınır getirildi. Döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişiler yurt içinden döviz kredisi ve dövize endeksli kredi kullanamayacak. Düzenleme 2 Mayıs itibariyle geçerli olacak. Kamu kurumları, bankalar ile 'de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketlerinin kullanacakları kredilerle ile kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon dolar ve üzerinde olan Türkiye'de yerleşik kişilerce kullanılacak kredi bu kapsam dışında tutuldu.


Hazal ATEŞ
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