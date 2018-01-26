Döviz geliri olana döviz kredisi

Dövizle borçlanmaya sınır getirildi. Döviz geliriolmayan Türkiye'de yerleşikkişiler yurt içinden dövizkredisi ve dövize endekslikredi kullanamayacak. Düzenleme 2 Mayıs itibariyle geçerli olacak. Kamu kurumları, bankalar ile Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketlerinin kullanacakları kredilerle ile kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon dolar ve üzerinde olan Türkiye'de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredi bu kapsam dışında tutuldu.
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