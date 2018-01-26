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Çatıda üretilen elektriğe teşvik

Maliye, binalarda güneş panellerinden üretilecek elektriğin satışında vergi teşviği için harekete geçti

Çatıda üretilen elektriğe teşvik
Maliye Bakanı Naci Ağbal, binaların çatı ve cephelerine kurulacak güneş panellerinden üretilecek elektriğin satışında vergi kolaylığı sağlanması için harekete geçtiklerini açıkladı. Çatısında elektrik üretip, ihtiyaç fazlası elektriğini sisteme satanlara "Fatura keseceksin, beyanname vereceksin" demenin vatandaşı zorlayacağını kaydeden Bakan Ağbal, "Buradaki kazançların vergiden istisna edilmesi, KDV'den müstesna tutulması mümkün" diye konuştu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun () konuyla ilgili düzenlemesine destek vermek üzere devreye girdiklerini belirten Ağbal, şunları söyledi: "Gerçekten bu alanı desteklememiz lazım. Eğer yetiştirebilirsek, Bakanlar Kurulu'nda da uygun görülürse, bunu torba yasaya bile koyabiliriz. Burada tabii ki vatandaşın esas amacı kendi ihtiyacını karşılaması. Zaten 10 kilowata kadar bir sınır var." EPDK ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin bir toplantı yaptığını söyleyen Ağbal, bu açıdan EPDK'nın düzenlemesine destek olacaklarını dile getirdi. EPDK yetkilileri de vatandaşların binalarının çatı ve cephelerinden ürettiği elektriği sisteme vermek için fatura kesmesinin sıkıntı oluşturacağını Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarıldıklarını bildirdi.
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