Çatıda üretilen elektriğe teşvik

Maliye Bakanı NaciAğbal, binaların çatı ve cephelerinekurulacak güneş panellerindenüretilecek elektriğinsatışında vergi kolaylığı sağlanmasıiçin harekete geçtikleriniaçıkladı. Çatısında elektriküretip, ihtiyaç fazlası elektriğinisisteme satanlara "Faturakeseceksin, beyanname vereceksin"demenin vatandaşı zorlayacağınıkaydeden BakanAğbal, "Buradaki kazançlarınvergiden istisna edilmesi,KDV'den müstesna tutulmasımümkün" diye konuştu.Enerji Piyasası DüzenlemeKurumu'nun (EPDK) konuylailgili düzenlemesine destek vermeküzere devreye girdiklerinibelirten Ağbal, şunları söyledi:"Gerçekten bu alanı desteklememizlazım. Eğer yetiştirebilirsek,Bakanlar Kurulu'nda dauygun görülürse, bunu torbayasaya bile koyabiliriz. Buradatabii ki vatandaşın esas amacıkendi ihtiyacını karşılaması.Zaten 10 kilowata kadar birsınır var."EPDK ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nınkonuya ilişkin birtoplantı yaptığını söyleyenAğbal, bu açıdan EPDK'nındüzenlemesine destek olacaklarınıdile getirdi. EPDK yetkilileride vatandaşların binalarınınçatı ve cephelerinden ürettiğielektriği sisteme vermek içinfatura kesmesinin sıkıntı oluşturacağınıGelir İdaresi Başkanlığı'naaktarıldıklarını bildirdi.
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