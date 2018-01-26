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da bir ilk 120 bini geçti

Borsada bir ilk 120 bini geçti
Zeytin Dalı Harekatı üzerinden kriz algısı yaratma çabalarına prim tanımayan piyasalar rekor üstüne rekor kırıyor. Afrin operasyonunun başladığı günden bu yana soluksuz yükselişini sürdüren İstanbul, dün tarihi rekorlara imza attı. Haftanın ilk işlem gününde yüzde 1.8, salı ve çarşamba günleri yüzde 1 yükselen endeks, dün de çıkışını sürdürerek 120 bin 320 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Borsa kapanışı ise yüzde 0.87 düşüşle 118 bin 604 puandan yaptı. Pazartesi gününün ilk saatlerinde 3.85 TL'yi gördükten sonra düşüşe geçen dolar, dün 3.73 TL'ye kadar geriledi. Dolardaki düşüşün etkisiyle altının ons fiyatı bin 366 doları geçerek 17 ayın zirvesini gördü.
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