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Limanı için gong çaldı

Trabzon Limanı için gong çaldı
Albayrak Grubu'nun işletme hakkına sahip olduğu Liman İşletmeciliği'nin ı vesilesiyle Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, halka arzın, liman işletmeciliği alanında bir ilk olmasıyla dikkati çektiğini belirterek, "Arz paylarının tamamının yurt içinde gerçekleşecek olması da önemli" dedi. Başkanı Himmet Karadağ da "6 katın üzerindeki talep ekonomimize olan güveni de gösterdi" diye konuştu.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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