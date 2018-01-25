Trabzon Limanı için gong çaldı

Albayrak Grubu'nun işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Liman İşletmeciliği'nin halka arzı vesilesiyle Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, halka arzın, liman işletmeciliği alanında bir ilk olmasıyla dikkati çektiğini belirterek, "Arz paylarının tamamının yurt içinde gerçekleşecek olması da önemli" dedi. Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ da "6 katın üzerindeki talep ekonomimize olan güveni de gösterdi" diye konuştu.
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