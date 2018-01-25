İki yüzlü tasarım

Endonezyalı bir teknisyen; 2 motoru, 2 pedalı, 2 dişli seti ve 2 direksiyon simidi olan, tek yakıt deposunu paylaşan 2 yönlü Toyota yaptı. Bunun için 2 Toyota Limbos'u ikiye ayıran 71 yaşındaki Roni Gunawan, 6 aylık çalışma sonucunda hayalini hayata geçirdi. Bu iş için 10 işçiden yardım alan Gunawan'ın trafiğe çıktığında ise sevinci ise kısa sürdü.
Polisler, Gunawan'a, trafikkurallarını ihlal ettiği için aracı kullanamayacağınısöyledi. Gunawan, "Ben her zaman benzersiz bir şey tasarlamak istedim. 2 Toyota Limbo'yu ortadan kesmek için 10 işçiden yardım aldım ve kaynak yaparak harika bir arabaya dönüştürdüm. Hayalimi hayata geçirdiğim için mutluyum" açıklamasını yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.