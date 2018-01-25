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  1. Yaşlı yakınına bakana bin 85 TL
  2. Torba müjdesi

İki yüzlü tasarım

Bir teknisyen, 2 yönlü otomobil yaptı ancak arka sinyal lambası bulunmadığı ve boyutları uygun olmadığı için trafik polislerinin engeliyle karşılaştı.

İki yüzlü tasarım
Endonezyalı bir teknisyen; 2 motoru, 2 pedalı, 2 dişli seti ve 2 direksiyon simidi olan, tek yakıt deposunu paylaşan 2 yönlü Toyota yaptı. Bunun için 2 Toyota Limbos'u ikiye ayıran 71 yaşındaki Roni Gunawan, 6 aylık çalışma sonucunda hayalini hayata geçirdi. Bu iş için 10 işçiden yardım alan Gunawan'ın trafiğe çıktığında ise sevinci ise kısa sürdü.


Polisler, Gunawan'a, trafik kurallarını ihlal ettiği için aracı kullanamayacağını söyledi. Gunawan, "Ben her zaman benzersiz bir şey tasarlamak istedim. 2 Toyota Limbo'yu ortadan kesmek için 10 işçiden yardım aldım ve kaynak yaparak harika bir arabaya dönüştürdüm. Hayalimi hayata geçirdiğim için mutluyum" açıklamasını yaptı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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