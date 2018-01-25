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Hedef, ciroda % 25 artış

Hedef, ciroda % 25 artış
2.5 milyon metrekarede 'mera hayvancılığı' yapan, yaklaşık 27 bin büyükbaş kapasitesine sahip Hacıince Şirketler Grubu, cirosunu 2 yıl üst üste yüzde 25 artırma hedefinde. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, "Gerek kendi çiftliklerimizde yaptığımız mera hayvancılığının sağladığı avantajlar, gerekse entegre et işleme tesislerimiz ile bu yıl ciromuzu, geçen yıla göre yüzde 25 artışla 175 milyon liraya çıkaracağız" dedi.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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