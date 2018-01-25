Hedef, ciroda % 25 artış

2.5 milyon metrekarede 'mera hayvancılığı' yapan, yaklaşık 27 bin büyükbaş kapasitesine sahip Hacıince Şirketler Grubu, cirosunu 2 yıl üst üste yüzde 25 artırma hedefinde. Yönetim Kurulu Başkanı AhmetHacıince, "Gerek kendi çiftliklerimizde yaptığımız mera hayvancılığının sağladığı avantajlar, gerekse entegre et işleme tesislerimiz ile bu yıl ciromuzu, geçen yıla göre yüzde 25 artışla 175 milyon liraya çıkaracağız" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.