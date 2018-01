Emekliye ek zam

12 milyon emekli , vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile ekstra gelir elde ediyor. Emeklilerin hesabına her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme de yatırılıyor. Geçmişteki vergi iadesi sisteminin yerine getirilen ek ödemede tutar, emekliye ödenen maaş üzerinden belirleniyor. Ek ödemeler düşük maaşlı emekliler için net aylığın yüzde 5'i, diğerleri için ise yüzde 4'ü oranında oluyor. Şimdi bu ödemenin artırılması gündemde.emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme tutarlarının yetersiz kaldığını belirtti. Ergün, yeni tutarın da en azolarak yeniden belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Beklentiler hayata geçerse, emeklilere her ay maaşın yüzde 4'ü yerine 8'i, 9'u oranında ek ödeme verilecek. Halen net maaşı 2 bin lira olan emekli, her ayek ödeme alırken, bu tutarya daçıkacak. Yani net maaşı 2 bin lira olan emeklinin eline aylıkgeçerken,geçmeye başlayacak.'nca ( SGK ), 2017'ye ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile'ndan emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödenecek. SGK'nın açıklamasına göre,emekli, vazife malulü, dul ve yetimefark ödemesi yapılacak. Aylıklarını 3'er aylık alanlardan 1. grupta Kasım-Aralık- Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık, 2. grupta Aralık-OcakŞubat döneminde aylık alanlara 2 aylık, 3. grupta Ocak-Şubat- Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık; aylıklarını her ay alanlara da 1 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi. 2017 yılına ait tütün ikramiyesi tutarlarının da hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine bugün gönderileceği belirtilerek, bu kapsamındatoplamödeme yapılacağı kaydedildi.