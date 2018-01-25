Defter beyan sistemi uygulamaya girdi

Maliye Bakanlığı, esnaf ve sanatkarın daha rahat koşullarda çalışabilmesi için 'Defter Beyan Sistemi'ni hizmete sundu. Serbest meslek kazancı defteri tutanlar için uygulama başladı. Basit usul mükelleflerin kayıtlarını girmesi için 1 Temmuz'a kadar süre verildi. Sistemi kullanmak zorunda olanların www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru, mükelleflerin kendileri tarafından yapılabileceği gibi, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanan meslek mensupları ya da meslek odaları (basit usule tabi mükelleflerle sınırlı olmak üzere) aracılığıyla da yapılabiliyor. Defter Beyan Sistemi'ne giriş yaparak, gelir, gider, çalışan, stok, sabit kıymet gibi kayıtlar elektronik ortamda yapılabiliyor. Ayrıca defterler bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulabiliyor ve beyannameler hazırlanarak onaylanabiliyor.