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in fiyatı 12 kuruş arttı

Benzinin fiyatı 12 kuruş arttı
Benzinin litre fiyatına 12 kuruş zam yapıldı. Ankara'da ortalama 5.70 liradan satılan in litre fiyatı 5.82 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5.65 liradan 5.77 liraya, İzmir'de 5.67 liradan 5.79 liraya yükseldi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Benzine en son 16 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.
Etiketler:
  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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