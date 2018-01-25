Bakkala ekmek anketi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı, AnkaraBakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı BendeviPalandöken, bakkallarla yapılacak ankete göre, halk ekmeğin bakkal dükkanlarında da satışının gündeme gelebileceğini bildirdi. Halk ekmeğin bakkallarda da satılması için AnkaraBüyükşehir Belediyesi ile görüştüğünü, bu konuda bakkallarla anket yapılacağını belirten Palandöken, "Yapılacak anketle soracağız. Anketin sonuçlarına göre, bakkal dükkanlarında halk ekmek satılması gündeme gelebilecek" şeklinde konuştu.
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