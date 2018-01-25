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a ekmek anketi

Bakkala ekmek anketi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı, lar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Bendevi Palandöken, bakkallarla yapılacak ankete göre, halk ekmeğin bakkal dükkanlarında da satışının gündeme gelebileceğini bildirdi. Halk ekmeğin bakkallarda da satılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüştüğünü, bu konuda bakkallarla anket yapılacağını belirten Palandöken, "Yapılacak anketle soracağız. Anketin sonuçlarına göre, bakkal dükkanlarında halk ekmek satılması gündeme gelebilecek" şeklinde konuştu.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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