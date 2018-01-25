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700 bin kişiye umut oldu

700 bin kişiye umut oldu
Davos'ta düzenlenen WEF Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 'Mültecileri Yeniden Hayata Bağlamak' panelinde Suriyeliler'in ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Merhaba Umut uygulamasını sunduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Uygulamanın indirilme sayısı 700 bini aştı. Uygulama üzerinden 11 milyon kez Türkçe- Arapça anlık sesli çeviri özelliği, 4.6 milyon kez de kayıt, eğitim, sağlık gibi hayati konuları içeren bilgi kartları kullanıldı."
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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