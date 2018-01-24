EMITT rekoru

22'nci kez kapılarını açacak EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, yoğun ilgi görüyor. TÜYAP'ta 25-28 Ocak'ta gerçekleşecek EMITT, 108 ülkeden 4 bin 500 davetli tur operatöründen rekor sayıda başvuru aldı. Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve THY'nin kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin iş ortaklığında düzenlenecek EMITT'e bu sene 50 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, bu yıl rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlandıklarını belirterek, "4 bin 500 talepten 650 tur operatörünü seçerek ağırlayacağız. Ancak yoğun talep nedeniyle bu sayıyı yükseltebiliriz" dedi.
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