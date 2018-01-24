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ye standart geldi

Çiğ köfteye standart geldi
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, tüketime hazır etsiz nin kurallara bağlandığını bildirdi. Korkmaz, standarda göre etsiz çiğ köftede bulgur, kırmızı biber, soğan, sarımsak, baharatlar, salça, domates sosu, şeker, sirke, nar ekşisi, ceviz, badem, fındık, su ve sıvı yağların birkaçı veya hepsinin, ayrıca mevzuata uygun katkı maddelerinin bulunabileceğini söyledi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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