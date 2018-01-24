Çiğ köfteye standart geldi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı SebahittinKorkmaz, tüketime hazır etsiz çiğ köftenin kurallara bağlandığını bildirdi. Korkmaz, standarda göre etsiz çiğ köftede bulgur, kırmızı biber, soğan, sarımsak, baharatlar, salça, domates sosu, şeker, sirke, nar ekşisi, ceviz, badem, fındık, su ve sıvı yağların birkaçı veya hepsinin, ayrıca mevzuata uygun katkı maddelerinin bulunabileceğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.