 ;
Yol Durumu
  1. EMITT rekoru
  2. 2 kat istihdam için 10 önemli adım

Avrupa’nın en zengini Ortega

Avrupa ülkelerinin en zenginleri listelendi. Her ülkeden bir milyarder sıralamaya girdi. Ortega 74.4 milyar dolarlık serveti ile ilk sıraya yerleşti

Avrupa’nın en zengini Ortega
Avrupa'nın en zengin insanları sıralandı. İnternet sitesi How Much, Forbes verilerine göre her ülkenin en zengin milyarderini listeledi. Avrupa'nın en zengin kişisi ise dünyaca ünlü giyim markası Zara'nın sahibi İspanyol işadamı Amancio Ortega oldu. Amancio Ortega'nın serveti yaklaşık 75 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ülkemizden de listeye Yıldız Holding Başkanı Murat Ülker girdi. Murat Ülker, 3.8 milyar dolarlık serveti ile listede 19'uncu sırada yer aldı.
Etiketler:
  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar