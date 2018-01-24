Avrupa’nın en zengini Ortega

Avrupa'nın en zengin insanları sıralandı. İnternet sitesi How Much, Forbes verilerine göre her ülkenin en zengin milyarderini listeledi. Avrupa'nın en zengin kişisi ise dünyaca ünlü giyim markası Zara'nın sahibi İspanyol işadamı AmancioOrtega oldu. Amancio Ortega'nın serveti yaklaşık 75 milyardolar olarak kayıtlara geçti. Ülkemizden de listeye Yıldız Holding Başkanı Murat Ülker girdi. Murat Ülker, 3.8 milyar dolarlık serveti ile listede 19'uncu sırada yer aldı.
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