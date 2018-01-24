2 kat istihdam için 10 önemli adım

İŞKUR sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programları ve meslek kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü olduğu 2-5 yaş çocukları için aylık 400 liralık bakım desteğini karşılamaya başladı.
YETİM MAAŞINA DEVAM
2 yıl süreli Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi yaşama geçiriliyor. Gençlere 8 ay boyunca hem teorik hem pratik eğitim verilecek, cep harçlığını devlet karşılayacak.
Gençlerin çalışma hayatına girişleri girişlerini desteklemek için bazı tedbirler hayata geçirilecek.
18-25 yaş arası gençlerin, kayıtlı çalışmaya başladıklarında yetim aylıkları kesilmeyecek.
Memur çocukları çalışmaya başladıklarında yeşil pasaportları iptal edilmeyecek.
İşverenlere kısmi süreli çalışanları için aynı gün SGK'ya bildirim imkanı sağlanacak.
İşbaşı eğitim programları bu yıl güçlenerek devam edecek. 3 aylık bu programlara katılanların yol, yemek masraflarını devlet karşılayacak. Bilişim ve imalat sektöründe ise 6 aylık bir eğitim programı uygulanacak. Katılımcıların genel sağlık sigortasıyla iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaya devam edilecek.
En az yüzde 40 engelli raporuna sahip, girişimcilik eğitim sertifikası olan engellilere işini kurması için İŞKUR tarafından verilen hibe desteği 36 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi.
İşverenlerin istihdam ettikleri kişileri meslek kodlarıyla bildirme zorunluluğuyla, hem mesleki yeterlilik uygulamalarının hem de iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin etkinliği artacak.
Ne istihdamda ne de eğitimde olanların istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve aktifleştirilmesi için yeni tedbirler hayata geçirilecek. Temininde güçlük çekilen mesleklerde, nitelikli işgücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin kendilerine uygun zaman ve şartlarda esnek bir şekilde eğitim almaları sağlanacak. Bu eğitimlerin ücretleri de Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanacak.
Hazal ATEŞ
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