Kar tatili!

Yarıyıl tatili başladı, kış turizmi merkezlerine haftalar öncesinden başlayan rezervasyonlar ile oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yoğun talep karşısında turizmcilerin ise zam düğmesine bastığı görüldü. Tatil öncesinde 200 liradan başlayan oda fiyatları, 300 liraları buldu. Kayak tesislerindeki ortalama gecelik fiyat ise 700 liradan bin liraya yükseldi. Erken davrananlar makul zamlarla rezervasyonlarını yapabilirken, özellikle son dakikacılar fahiş fiyatlarla karşılaştı. Üstelik çoğu otelin de rezervasyonlarını kapattığı görüldü. Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan, yarı yıl tatilinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 civarında bir artış yakaladıklarını anlattı. Türkiye genelinde kayak tatili geçirecek olanların 450 bin civarında olması beklenirken, bu sayının memleket ziyareti, kıyı bölgeleri otelleri ve kültür turizmi ile 1 milyona ulaşması bekleniyor.
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