 ;
Yol Durumu
  1. Emekliye 600 TL
  2. Sigortanız yapılmıyorsa

Gurbetçiye ‘’ kolaylığı

Gurbetçiye ‘Dergilik’ kolaylığı
Dergilik uygulaması, Avrupa başta olmak üzere tüm ülkelerden indirilip takip edilebilecek. 'den yapılan açıklamaya göre; alke ve dünya gündemini yerel kaynaklardan takip etmek isteyen ama dışında yaşayan Türk vatandaşları artık Dergilik uygulamasıyla hem gazete hem de dergileri mobil cihazlardan tek uygulamayla takip edebilecek. Sadece Turkcell değil, tüm operatör kullanıcılarının yararlanabildiği 'ten şu anda 438 farklı yayına ulaşılabiliyor. 413 dergi, 25 gazete Dergilik'ten okunuyor. Dergilik'te günde ortalama 150 bin dergi ve 35 bin gazete indiriliyor.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar