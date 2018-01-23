Gurbetçiye ‘Dergilik’ kolaylığı

Dergilik uygulaması, Avrupa başta olmak üzere tüm ülkelerden indirilip takip edilebilecek. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre; alke ve dünya gündemini yerel kaynaklardan takip etmek isteyen ama Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları artık Dergilik uygulamasıyla hem gazetehem de dergileri mobil cihazlardan tekuygulamayla takip edebilecek. Sadece Turkcell değil, tüm operatör kullanıcılarının yararlanabildiği Dergilik'ten şu anda 438farklı yayına ulaşılabiliyor. 413 dergi, 25 gazete Dergilik'ten okunuyor. Dergilik'te günde ortalama 150 bin dergi ve 35 bin gazete indiriliyor.
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