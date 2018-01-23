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Güçlü güçlü piyasa

Zeytin Dalı Harekatı üzerinden kriz algısı yaratmaya çalışanlara, piyasalardan tokat gibi yanıt geldi. Borsa yükseldi, dolar indi, Hazine ihaleleri 2.5 kat talep aldı

Güçlü Türkiye güçlü piyasa
Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı üzerinden 'de kriz algısı yaratmak için avuçlarını ovuşturanlar bir kez daha bozguna uğradı. Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna piyasalar pozitif tepki verdi. Yurt içi piyasalar geçen hafta artan jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlemesinin ardından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlaması ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. 'da endeks yüzde 1.81 yükselerek günü 117 bin 235 puandan tamamladı. Geçen haftayı 3.8079 liradan tamamlayan ve dün Asya piyasalarında 3.85'i gören dolar, günü 3.7930 liradan tamamladı. Hazine'nin dün iç piyasada yaptığı 5 ve 6 yıl vadeli 2 ihaleye 7 milyar 653 milyon lira teklif gelirken, satış 3 milyar 62 milyon lira oldu. 2 ihaleye toplamda yaklaşık 2.5 kat talep geldi.
'Zeytin Dalı Harekatı' sürerken; iş dünyası, finans sektörü, ekonomi yönetimi ile tek yumruk oldu. Ekonomi yönetimi hafta sonu toplanarak olası risklere karşı en üst düzeyde tedbirler alırken; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Afrin operasyonunun ekonomiye, bütçeye etkisinin son derece sınırlı olacağını vurguladı.
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