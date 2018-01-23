Güçlü Türkiye güçlü piyasa

Fırat Kalkanıoperasyonunda olduğu gibi,Afrin'e düzenlenen ZeytinDalı Harekatı üzerindenTürkiye'de kriz algısı yaratmakiçin avuçlarını ovuşturanlarbir kez daha bozguna uğradı.Türkiye'nin Afrin'e yönelikoperasyonuna piyasalar pozitiftepki verdi. Yurt içi piyasalargeçen hafta artan jeopolitikrisklerle negatif bir seyirizlemesinin ardından, ZeytinDalı Harekatı'nın başlaması ileyeni haftaya pozitif bir başlangıçyaptı. Borsa İstanbul'daendeks yüzde 1.81 yükselerekgünü 117 bin 235 puandantamamladı. Geçen haftayı3.8079 liradan tamamlayan vedün Asya piyasalarında 3.85'igören dolar, günü 3.7930liradan tamamladı. Hazine'nindün iç piyasada yaptığı 5 ve 6 yılvadeli 2 ihaleye 7 milyar 653milyon lira teklif gelirken, satış3 milyar 62 milyon lira oldu. 2ihaleye toplamda yaklaşık 2.5 kattalep geldi. 'Zeytin Dalı Harekatı'sürerken; iş dünyası, finanssektörü, ekonomi yönetimi ile tekyumruk oldu. Ekonomi yönetimihafta sonu toplanarak olasırisklere karşı en üst düzeydetedbirler alırken; BaşbakanYardımcısı Mehmet Şimşek,Afrin operasyonunun ekonomiye,bütçeye etkisinin son derecesınırlı olacağını vurguladı.
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