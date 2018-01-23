55 milyarlık kredi

Hükümet geçtiğimiz yıl reel sektörün elini rahatlatmak için yaşama geçirdiği 218 milyarliralık Hazine garantili krediyle dünya rekoruna imza atarken, bu yıl da ikinci hamleye hazırlanıyor. Hazine ile Kredi Garanti Fonu55 milyarlık protokole imza attı, bu yıl reel sektöre yaklaşık 140milyar liralık kredi kullandırılabilecek. Başbakan Yarımcısı Mehmet Şimşek, "55milyar liralık kefaletin, 25 milyar lirası imalatçıya, 15 milyarlirası da ihracatçıya, döviz kazandıran şirketlere sağlanacak. Türkiye'nin üretken kapasiteyi artırması gerekiyor. Biz bir anlamda üçte ikisini üretene, yatırım yapana tahsis etmiş oluyoruz" dedi.
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