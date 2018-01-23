 ;
Yol Durumu
  1. Trabzon Limanı’na 6.3 kat talep
  2. 1 milyon 20 bin kişi kamuya geçiyor

55 milyarlık kredi

55 milyarlık kredi
Hükümet geçtiğimiz yıl ün elini rahatlatmak için yaşama geçirdiği 218 milyar liralık Hazine garantili krediyle dünya rekoruna imza atarken, bu yıl da ikinci hamleye hazırlanıyor. Hazine ile Kredi Garanti Fonu 55 milyarlık protokole imza attı, bu yıl reel sektöre yaklaşık 140 milyar liralık kredi kullandırılabilecek. Başbakan Yarımcısı Mehmet Şimşek, "55 milyar liralık kefaletin, 25 milyar lirası imalatçıya, 15 milyar lirası da ihracatçıya, döviz kazandıran şirketlere sağlanacak. 'nin üretken kapasiteyi artırması gerekiyor. Biz bir anlamda üçte ikisini üretene, yatırım yapana tahsis etmiş oluyoruz" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar