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Otellere tatil dopingi

Yarıyıl tatilini fırsat bilen yerli , otellere akın etti. Bu yıl kayak otellerinin yanı sıra termaller de full çekti. Yoğun talep, açık olan kıyı otellerini de doldurdu. 500 milyon liralık bir ekonomi oluştu

Otellere tatil dopingi
Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte turizmcilerin yoğun mesaisi başladı. Kayak otelleri yüzde 100, termaller yüzde 95 doluluğa ulaşırken, bu yıl 'da açık olan ve özel organizasyon yapan oteller de yoğunluktan payını aldı. Kıyı otelleri de yüzde 80'lere yakın doluluğu yakalarken, Kapadokya'da doluluk yüzde 60'ları buldu. Doğu Ekspresi ile cazibesini artıran Kars'a olan yoğun talepten da nasibini aldı. Turizmciler geçen yıla oranla talebin yüzde 20 arttığını belirterek, bunun fiyatlara da yüzde 20 artış olarak yansıdığını aktardı. Yaklaşık 450 bin kişinin tatile çıktığı bu dönemde 500 milyon lirayı aşkın bir turizm ekonomisi oluşacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, yurt içinde en çok kayak merkezlerine rağbet olduğunu, termal oteller, kültür turları ve kıyı otellerinin de yüksek ilgi gördüğünü söyledi.


Betül ALAKENT
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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