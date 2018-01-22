Otellere tatil dopingi

Yarıyıl tatilini fırsat bilen yerli turist, otellere akın etti. Bu yıl kayak otellerinin yanı sıra termaller de full çekti. Yoğun talep, açık olan kıyı otellerini de doldurdu. 500 milyon liralık bir ekonomi oluştu
Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte turizmcilerin yoğun mesaisi başladı. Kayak otelleri yüzde100, termaller yüzde 95 doluluğa ulaşırken, bu yıl Antalya'da açık olan ve özel organizasyon yapan oteller de yoğunluktan payını aldı. Kıyı otelleri de yüzde 80'lere yakın doluluğu yakalarken, Kapadokya'da doluluk yüzde 60'ları buldu. Doğu Ekspresi ile cazibesini artıran Kars'a olan yoğun talepten Iğdır da nasibini aldı. Turizmciler geçen yıla oranla talebin yüzde 20 arttığını belirterek, bunun fiyatlara da yüzde 20 artışolarak yansıdığını aktardı. Yaklaşık 450bin kişinin tatile çıktığı bu dönemde 500milyon lirayı aşkın bir turizm ekonomisi oluşacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, yurt içinde en çok kayak merkezlerine rağbet olduğunu, termal oteller, kültür turları ve kıyı otellerinin de yüksek ilgi gördüğünü söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.