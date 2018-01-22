İthal 16 milyon ürüne fren

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlık olarak geçen yıl yaklaşık 50 bin testle Uzakdoğu menşeli, 5 milyar dolar ithalat değerine sahip 150 milyondan fazla ürünü denetlediklerini belirterek, "1.3 milyon oyuncak, 150 bin çift ayakkabı, çoğu aydınlatma elemanı olmak üzere 5 milyonun üzerinde elektrikli cihaz ve 700 bin iş eldiveninin ithalatına 'güvensiz' oldukları gerekçesiyle izin vermedik. 2017'de ithaline izin verilmeyen ürün adedi 16 milyonun üzerinde" dedi. Zeybekci, çok sıkı bir denetim yürütüldüğünü vurguladı.
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