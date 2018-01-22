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Hava sahamız boş kalmadı

Hava sahamız boş kalmadı
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen uçuş sayısının 2016'ya göre yüzde 4.5 arttığını belirterek, " semalarından geçen yıl yaklaşık her 16 saniyede bir uçak geçti" şeklinde konuştu.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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