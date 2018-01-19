Safranın kilosu 25 bin lira

Aktarlardasatılan bazı ürünler,fiyatlarıyla dudak uçuklattı.İran safranı 25 bin lira olanfiyatıyla adeta cep yakarken,damla sakızı da bin 200 liraile öne çıktı. Aydın'da aktarlıkyapan Ahmet Çamoğlu,işyerinde 5 bine yakın bitki ürünübulunduğunu belirtirken, "Bunlariçerisinde en pahalı ürünlerdenbiri İran safranıdır. Bunun kilosu25 bin lira. 1 gramı 25 lirayadenk geliyor. Damla sakızının 10gramı ise 12 lira. Ancak gramlaalıcı bulunabiliyor. 2 kilo safranparasına ikinci el bir otomobilalınabiliyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.