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ın kilosu 25 bin lira

Safranın kilosu 25 bin lira
Aktarlarda satılan bazı ürünler, fiyatlarıyla dudak uçuklattı. İran ı 25 bin lira olan fiyatıyla adeta cep yakarken, damla sakızı da bin 200 lira ile öne çıktı. Aydın'da aktarlık yapan Ahmet Çamoğlu, işyerinde 5 bine yakın bitki ürünü bulunduğunu belirtirken, "Bunlar içerisinde en pahalı ürünlerden biri İran safranıdır. Bunun kilosu 25 bin lira. 1 gramı 25 liraya denk geliyor. Damla sakızının 10 gramı ise 12 lira. Ancak gramla alıcı bulunabiliyor. 2 kilo safran parasına ikinci el bir otomobil alınabiliyor" dedi.
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