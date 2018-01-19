Maketten satışta sigorta

Ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarında tüketici ödemelerini teminat altına alan 'binatamamlama sigortası poliçeleri' düzenlenmeye başlandı. Gümrük Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli sonradan teslimli konut satışlarında, konut üretenlerin çeşitli nedenlerle projeleri tamamlayamadan piyasadan çekilmeleri durumunda, tüketicilerin mağduriyet yaşadığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelerin, satışa başlamadan önce tüketici ödemelerini güvenceye almak için bina tamamlama sigortası yaptırma veya diğer teminat ve şartları sağlama yükümlülüğü getirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ön ödemeli konut satışlarında tüketici ödemelerini teminat altına alacak, teminat türlerinden biri olan binatamamlama sigortasıpoliçeleri düzenlenmeye başlandı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.