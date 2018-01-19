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Maketten satışta

Maketten satışta sigorta
Ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarında tüketici ödemelerini teminat altına alan 'bina tamamlama sigortası poliçeleri' düzenlenmeye başlandı. Gümrük Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli sonradan teslimli konut satışlarında, konut üretenlerin çeşitli nedenlerle projeleri tamamlayamadan piyasadan çekilmeleri durumunda, tüketicilerin mağduriyet yaşadığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelerin, satışa başlamadan önce tüketici ödemelerini güvenceye almak için bina tamamlama sı yaptırma veya diğer teminat ve şartları sağlama yükümlülüğü getirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ön ödemeli konut satışlarında tüketici ödemelerini teminat altına alacak, teminat türlerinden biri olan bina tamamlama sigortası poliçeleri düzenlenmeye başlandı."
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