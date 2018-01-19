Halka açılıyor

Ferit Şahenk'in sahibi olduğu DoğuşHolding, konuya yakın kaynaklara göre yiyecek-içecek işinin bir kısmını D.ream grubundanayırıp halka arz etmek için hazırlık yapıyor.Kaynaklara göre; Doğuş Holding, danışmanlarlabazı restoranları Doğuş Restaurant Entertainmentand Management (D.ream) çatısındanayırma ve yeni bir birime taşımaüzerinde çalışıyor. D.ream çatısındanyeni birime taşınması planlanan restoranlararasında Zuma ve Nusr-Et de bulunuyor.Kaynaklar, oluşturulan yeni iştirakin bu yıliçinde bir dolar cinsi tahvil ihraç edebileceğinive 2019'da Londra'da halka arz edilmesiüzerinde çalıştığını söyledi. D.ream çatısıaltında işletilen 160 restoran bulunuyor.
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