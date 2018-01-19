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Halka açılıyor

Halka açılıyor
Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Holding, konuya yakın kaynaklara göre yiyecek- içecek işinin bir kısmını D.ream grubundan ayırıp halka arz etmek için hazırlık yapıyor. Kaynaklara göre; , danışmanlarla bazı restoranları Doğuş Restaurant Entertainment and Management (D.ream) çatısından ayırma ve yeni bir birime taşıma üzerinde çalışıyor. D.ream çatısından yeni birime taşınması planlanan restoranlar arasında Zuma ve Nusr-Et de bulunuyor. Kaynaklar, oluşturulan yeni iştirakin bu yıl içinde bir dolar cinsi tahvil ihraç edebileceğini ve 2019'da Londra'da halka arz edilmesi üzerinde çalıştığını söyledi. D.ream çatısı altında işletilen 160 restoran bulunuyor.
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