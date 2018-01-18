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’den ’lere 1.7 milyarlık can suyu

Kosgeb’den Kobi’lere 1.7 milyarlık can suyu
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi () Başkanı Cevahir Uzkurt, "Geçen yıl revize edilmiş bütçemiz 2 milyar liraydı. Kredi faiz destek ödemeleri de dahil, bu paranın 1.7 milyar lirası destekler için kullanıldı. KOSGEB, 2018'de de yeni destek programlarıyla ekonomiyi canlandıracak. KOSGEB'in güçlü eli, 2018'de 'lerimizin üstünde olacak" dedi. KOSGEB'in bugüne kadar kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması için önemli atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çeken , "Geçen yıl 21 bin 30 işletmenin 'Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlandığını, bu kapsamda söz konusu işletmelere 381 milyon 558 bin 910 liralık kaynak aktarıldığını kaydetti.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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