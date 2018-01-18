Kosgeb’den Kobi’lere 1.7 milyarlık can suyu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, "Geçen yıl revize edilmiş bütçemiz 2 milyar liraydı. Kredi faiz destek ödemeleri de dahil, bu paranın 1.7 milyarlirası destekler için kullanıldı. KOSGEB, 2018'de de yeni destekprogramlarıylaekonomiyicanlandıracak. KOSGEB'in güçlü eli, 2018'de KOBİ'lerimizin üstünde olacak" dedi. KOSGEB'in bugüne kadar kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması için önemli atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Cevahir Uzkurt, "Geçen yıl 21 bin 30 işletmenin 'GirişimcilikDestek Programı'ndan yararlandığını, bu kapsamda söz konusu işletmelere 381 milyon558 bin 910 liralık kaynak aktarıldığını kaydetti.
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