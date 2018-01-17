 ;
Yol Durumu
  1. KİT’lerdeki 50 bin işçi için yeni çalışma
  2. Gençlere günlük 75 TL cep harçlığı

Usulsüz faturanın hesabı sorulacak

Usulsüz faturanın hesabı sorulacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu () Başkanı Mustafa Yılmaz, yılbaşından itibaren geçerli olan yeni elektrik tarifesinin, 2017'nin son günlerindeki tüketimlere yansıtılamayacağına işaret ederek, "Fatura hesaplama metodolojimiz ve mevzuatımız çok açık ve nettir. Geçen yılki elektrik tüketimi, 2018 yılı için belirlenen tarifeden faturaya yansıtılamaz. Aralık ve Ocak ayına denk gelen tüketimler, daha yüksek olan yeni tarife üzerinden değil, her iki ayın ortalama bedelleri üzerinden hesaplanmalı. Aykırı işlem yapanlara hesabı sorarız" dedi.
Etiketler:
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar