Usulsüz faturanın hesabı sorulacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz,yılbaşından itibaren geçerli olan yeni elektriktarifesinin, 2017'nin son günlerindekitüketimlere yansıtılamayacağına işaretederek, "Fatura hesaplama metodolojimiz vemevzuatımız çok açık ve nettir. Geçen yılkielektrik tüketimi, 2018 yılı için belirlenentarifeden faturaya yansıtılamaz. Aralık veOcak ayına denk gelen tüketimler, dahayüksek olan yeni tarife üzerinden değil,her iki ayın ortalama bedelleri üzerindenhesaplanmalı. Aykırı işlem yapanlarahesabı sorarız" dedi.
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