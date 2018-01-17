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Havada taksi dönemi

Jetle seyahat artık sadece zenginlere özel değil. , business class biletlerinin sadece yüzde 15 fazlasına hava taksi hizmeti veriyor. İstanbul-Ankara hattında lüks içinde uçuluyor

Havada taksi dönemi
Türkiye'de ilk olarak 1933 yılında başlayan ve lüks olarak görülen havayolu taşımacılığı artık herkesin tercihi haline geldi. Hızlı ve güvenli seyahat etmek isteyenler ilk olarak havayolu ulaşımını seçmeye başladı. Havalimanlarının da yaygınlaşmasıyla havayolu ile ulaşım, lüks olmaktan çıktı. Hatta son olarak havayolu firmaları özel jetlerle taksi gibi hizmet vermeye başladı. 41 yıldır Ortadoğu ülkelerinde lojistik ve kargo hizmeti veren , kargo ve insan taşımacılığında 'de bir yeniliğe imza attı. Özel hava taşımacılığına giren grup, ilk etapta 8 ila 15 kişi kapasiteli 5 özel jetle İstanbul- Ankara hattında yolcu taşımaya başladı. Azure Group Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, birikimlerini insan taşımacılığına yoğunlaştıracaklarını belirterek, "İstanbul- Ankara arasında özel jet hattı kuruyoruz. Filomuzda Challenger 604 tipi ve Falcon özel jetler var. Jetlerimiz 8 ila 15 yolcu kapasiteli. Ücretlerimiz ise havayolu şirketlerinin business class biletlerinin yüzde 15-20 üzerinde" dedi. Jet taksi hizmetleriyle yolculara büyük kolaylık sağladıklarını anlatan Gül, "Normalde hava yolculuğu yapmak isteyen biri iki saat öncesinde havaalanına giriyor. Bekleme alanlarına gitmesi, sıraya girmesi derken yolculuk çok meşakkatli hale geliyor. Biz Atatürk Havalimanı'ndaki Genel Havacılık Terminali'nden sıraya girmeden, VIP standartlarda bir yolculuk sağlıyoruz" diye konuştu. Gül, ileride İstanbul- Ankara-Bodrum hattını hizmete açacaklarını kaydetti.


İPEK YOLU'NDA YERİMİZİ ALACAĞIZ
Yurt dışında adresten adrese bireysel ve kurumsal teslimat yapan ilk Türk şirketi olduklarını belirten Gül, Çin'den başlayarak Gürcistan ve Türkiye üzerinden İngiltere'ye kadar gidecek İpekyolu Demiryolu Projesi için de hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti. , proje ile ulaştırma trafiğinde yeni bir sürece girileceğini söyleyerek, "Hem Kars'ta hem de İstanbul Anadolu Yakası'nda 50 milyon dolarlık yatırımla 2 aktarma istasyonu kuruyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine bizim üzerimizden yoğun bir ticaret akışı olacak. Türkiye'ye geçecek 45 milyar dolarlık pastanın yüzde 40'ına Azure Group olarak talibiz" dedi.



Özlem KAMER TERCANLI
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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