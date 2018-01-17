Havada taksi dönemi

Türkiye'deilk olarak 1933yılında başlayanve lüks olarak görülenhavayolu taşımacılığıartık herkesin tercihihaline geldi. Hızlı vegüvenli seyahat etmekisteyenler ilk olarakhavayolu ulaşımınıseçmeye başladı.Havalimanlarınında yaygınlaşmasıylahavayolu ile ulaşım,lüks olmaktan çıktı.Hatta son olarakhavayolu firmaları özeljetlerle taksi gibi hizmetvermeye başladı.41 yıldır Ortadoğuülkelerinde lojistik vekargo hizmeti verenAzure Group, kargo veinsan taşımacılığındaTürkiye'de bir yeniliğeimza attı. Özel havataşımacılığına girengrup, ilk etapta 8 ila15 kişi kapasiteli 5özel jetle İstanbul-Ankara hattında yolcutaşımaya başladı.Azure Group YönetimKurulu Başkanı ErkanGül, birikimleriniinsan taşımacılığınayoğunlaştıracaklarınıbelirterek, "İstanbul-Ankara arasında özeljet hattı kuruyoruz.Filomuzda Challenger604 tipi ve Falcon özeljetler var. Jetlerimiz 8ila 15 yolcu kapasiteli.Ücretlerimiz isehavayolu şirketlerininbusiness classbiletlerinin yüzde15-20 üzerinde" dedi.Jet taksi hizmetleriyleyolculara büyükkolaylık sağladıklarınıanlatan Gül, "Normaldehava yolculuğu yapmakisteyen biri iki saatöncesinde havaalanınagiriyor. Beklemealanlarına gitmesi,sıraya girmesi derkenyolculuk çok meşakkatlihale geliyor. Biz AtatürkHavalimanı'ndakiGenel HavacılıkTerminali'ndensıraya girmeden,VIP standartlarda biryolculuk sağlıyoruz"diye konuştu. Gül,ileride İstanbul-Ankara-Bodrum hattınıhizmete açacaklarınıkaydetti.
İPEK YOLU'NDA YERİMİZİ ALACAĞIZ Yurt dışında adresten adrese bireysel ve kurumsal teslimat yapan ilk Türk şirketi olduklarını belirten Gül, Çin'den başlayarak Gürcistan ve Türkiye üzerinden İngiltere'ye kadar gidecek İpekyolu Demiryolu Projesi için de hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti. Erkan Gül, proje ile ulaştırma trafiğinde yeni bir sürece girileceğini söyleyerek, "Hem Kars'ta hem de İstanbul Anadolu Yakası'nda 50 milyon dolarlık yatırımla 2 aktarma istasyonu kuruyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine bizim üzerimizden yoğun bir ticaret akışı olacak. Türkiye'ye geçecek 45 milyar dolarlık pastanın yüzde 40'ına Azure Group olarak talibiz" dedi.
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