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Engelliye rapor kolaylığı

Engelliye rapor kolaylığı
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, engellilerin daha uygun şartlarda ve kolay şekilde rapor alabilmeleri ve suistimallerin önüne geçmek için yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Her ilde, her hastanede değil, bizim belirlediğimiz hastanelerde raporlar verilecek. Engelli vatandaşlarımız poliklinik dolaşmadan doktorlarımız onların ayağına gidecek ve rapor verilecek" dedi.
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