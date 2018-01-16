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Benzine zam
Benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı. Ankara'da ortalama 5.62 liradan satılan in litre fiyatı, 5.70 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5.57 liradan 5.65 liraya, İzmir'de 5.59 liradan 5.67 liraya yükseldi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Benzine 14 Aralık'ta da 8 kuruş yapılmıştı.
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