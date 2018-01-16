Benzine zam

;
16 / 5
10 / 2
4 / -2
0 / -8
6 / -3
9 / 1
3 / -3
17 / 9
-1 / -7
7 / 1
14 / 5
9 / 0
8 / -1
9 / 2
1 / -4
7 / -2
5 / 0
-1 / -6
4 / -4
9 / 0
11 / 2
12 / 5
3 / -2
4 / -3
10 / 3
10 / -1
8 / 0
9 / 0
6 / -4
4 / 0
-1 / -7
5 / -3
10 / 1
8 / 2
2 / -5
2 / -3
14 / 3
4 / -2
8 / -1
10 / 4
13 / 6
11 / 2
6 / -3
7 / -3
-1 / -10
4 / -5
4 / -4
4 / -3
8 / 0
5 / -3
12 / 3
10 / 3
9 / 0
5 / -2
7 / 1
9 / 3
8 / 1
16 / 8
9 / 2
2 / -3
4 / -5
5 / -4
9 / 2
16 / 5
9 / 4
9 / 2
11 / 3
8 / 2
7 / 2
3 / -4
12 / 3
5 / 0
10 / 4
8 / 0
9 / 3
4 / -2
5 / -2
1 / -4
10 / 4
3 / -4
9 / 2
Benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı. Ankara'da ortalama 5.62 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5.70 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5.57 liradan 5.65 liraya, İzmir'de 5.59 liradan 5.67 liraya yükseldi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Benzine 14 Aralık'ta da 8 kuruş zam yapılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.