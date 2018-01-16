Avrupa’ya Türk gömleği

2012 yılında sektöre giriş yapan TudorsGömlek, toplam 220 satış noktasınaulaşırken, hedef büyüttü. Yurt dışında 15ülkede 42 mağaza ile hizmet veren şirket,Avrupalı erkeklere Türk gömleği giydirmekiçin kolları sıvadı. Tudors CEO'su YaşarAyaydın, İtalya ve İngiltere başta olmaküzere tüm Avrupa'da yeni lokasyonlardaolmak istediklerini söyledi. Herkesinmarkası olma yolunda ilerlediklerinibelirten Ayaydın, "Her yaşa hitap edenürün çeşitliliğimizle Avrupalılar'ı baba-oğulgiydirmeyi hedefliyoruz. Mağazalarımızagiren Avrupalılar Türk gömleklerininkalitesi ile de müdavimimiz olacak" dedi.Sırbistan'da pazar lideri olduklarınıvurgulayan Ayaydın, "Danimarka,Macaristan, Lübnan, Bulgaristan, Karadağ,Hırvatistan, Pakistan, İran, Irak, BAE,Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Kıbrıs'tada hizmet veriyoruz. Avrupa pazarındaiddialı bir şekilde ilerleyeceğiz" diye konuştu.Ayaydın, 2023 hedefini Türkiye'de 250,Avrupa'da 100 ve Ortadoğu'da 200 mağazaolarak belirlediklerini söyledi.
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