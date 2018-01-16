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Avrupa’ya Türk gömleği

Hedefini Avrupa ve Ortadoğu’da liderlik olarak belirleyen , nano teknoloji ürünleriyle yeni pazarlara açılıyor...

Avrupa’ya Türk gömleği
2012 yılında sektöre giriş yapan Tudors Gömlek, toplam 220 satış noktasına ulaşırken, hedef büyüttü. Yurt dışında 15 ülkede 42 mağaza ile hizmet veren şirket, Avrupalı erkeklere Türk gömleği giydirmek için kolları sıvadı. Tudors CEO'su Yaşar Ayaydın, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa'da yeni lokasyonlarda olmak istediklerini söyledi. Herkesin markası olma yolunda ilerlediklerini belirten Ayaydın, "Her yaşa hitap eden ürün çeşitliliğimizle Avrupalılar'ı baba-oğul giydirmeyi hedefliyoruz. Mağazalarımıza giren Avrupalılar Türk gömleklerinin kalitesi ile de müdavimimiz olacak" dedi. Sırbistan'da pazar lideri olduklarını vurgulayan Ayaydın, "Danimarka, Macaristan, Lübnan, Bulgaristan, Karadağ, Hırvatistan, Pakistan, İran, Irak, BAE, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Kıbrıs'ta da hizmet veriyoruz. Avrupa pazarında iddialı bir şekilde ilerleyeceğiz" diye konuştu. Ayaydın, 2023 hedefini Türkiye'de 250, Avrupa'da 100 ve Ortadoğu'da 200 mağaza olarak belirlediklerini söyledi.


Özlem KAMER TERCANLI
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