Zehir sattılar

Dünya, hastalık saçan bebek maması skandalıyla çalkalandı. Bakterili bebek maması ve süt tozlarını üreten Fransız Lactalis şirketinin İcra Kurulu Başkanı Emmanuel Besnier, ilk kez açıklama yaptı. Salmonella bakterisiiçeren bebek mamalarının aralarındaTürkiye'nin de olduğu dünya genelinde83 ülkede satılmış olabileceğinikaydetti. Besnier, "12 milyondan fazla kutu bebek maması veya süt tozunun bakterili ürün kapsamında olduğunu" belirtti. Konunun yargıya taşındığını kaydederek "Büyük endişe içinde olduklarını, olaydan etkilenen aileleretazminat ödeneceğini" açıkladı. Craon kasabasındaki fabrikada, geçen yıl ağustos ayında salmonella mikrobu tespit edilmişti. Laktalis, ilk etapta üç farklı referans ile ürünlerin piyasadan toplatılacağını açıklamıştı. Yaklaşık 200 bin kutu bakterili süt tozu riskinden bahsedilmişti. Bakterinin varlığının şirket yönetimi tarafından geçen yıl ağustos ayından itibaren bilindiği, bu bilginin kamuoyuyla aralık ayında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Fransa genelinde 35 bebeğin bakterilimama nedeniyle tedavi altına alındığıkaydedilirken, son olarak İspanyave Yunanistan'dan benzer vakalarınortaya çıktığı bildirilmişti.
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