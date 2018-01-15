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sattılar

’da üretilen bakterili mamanın, dahil 83 ülkeye satıldığı ortaya çıktı. 12 milyon ürünün li olduğu anlaşıldı

Zehir sattılar
Dünya, hastalık saçan bebek maması skandalıyla çalkalandı. Bakterili bebek maması ve süt tozlarını üreten Fransız Lactalis şirketinin İcra Kurulu Başkanı Emmanuel Besnier, ilk kez açıklama yaptı. Salmonella bakterisi içeren bebek mamalarının aralarında Türkiye'nin de olduğu dünya genelinde 83 ülkede satılmış olabileceğini kaydetti. Besnier, "12 milyondan fazla kutu bebek maması veya süt tozunun bakterili ürün kapsamında olduğunu" belirtti. Konunun yargıya taşındığını kaydederek "Büyük endişe içinde olduklarını, olaydan etkilenen ailelere tazminat ödeneceğini" açıkladı. Craon kasabasındaki fabrikada, geçen yıl ağustos ayında salmonella mikrobu tespit edilmişti. Laktalis, ilk etapta üç farklı referans ile ürünlerin piyasadan toplatılacağını açıklamıştı. Yaklaşık 200 bin kutu bakterili süt tozu riskinden bahsedilmişti. Bakterinin varlığının şirket yönetimi tarafından geçen yıl ağustos ayından itibaren bilindiği, bu bilginin kamuoyuyla aralık ayında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Fransa genelinde 35 bebeğin bakterili mama nedeniyle tedavi altına alındığı kaydedilirken, son olarak İspanya ve Yunanistan'dan benzer vakaların ortaya çıktığı bildirilmişti.


Şirketin, geçen yıl ağustos ayından itibaren bakterili mamaları bilerek dağıttığı ortaya çıktı. Şimdi tazminat ödeyeceğini açıkladı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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