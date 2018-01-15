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Kâr sevinci

Kâr sevinci
Kar yağışı kış tatilcilerini harekete geçirdi. Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkartırken, bazıları da kar topu oynadı. Uludağ, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya ve Kartepe gibi kış turizminin gözde merkezleri, bu haftadan itibaren ülkenin önemli bölümünde etkili olacak kar yağışıyla yarıyıl tatilini dolu geçirmeyi bekliyor. Tesislere rezervasyon yağıyor.
  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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