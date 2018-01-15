Hollywood Troya’da

Türkiye ekonomisinin göz kamaştıran büyümesine katkı sunan turizm sektörü, yeni hamlelerle 2018'e damgasını vuracak. Kültürve Turizm Bakanı NumanKurtulmuş, Troya'nın muazzam bir hazine olduğunu, dünyaya tanıtmak perspektifiyle projeler hayata geçirileceğini söyleyerek, bu çalışmada ABD'li ünlüaktör Brad Pitt'in de yer alması konusunda adımlar atıldığını belirtti. Kurtulmuş, "Troya'nın tanıtım yüzünün Brad Pitt olduğu bir program düşünülüyor. İnşallah anlaşılabilir" dedi. Troya'nın tanıtımı ile ilgili yapılacak etkinlikler hakkında Bakan Kurtulmuş, şu bilgileri verdi:
FİLMLER, KONSERLER
"Devlet Opera ve Balesi Troya ile ilgili oyunlar sergileyecek. 23'e yakın uluslararası festivalde Troya tanıtılacak. Yarışmalar, konserler, tiyatro gösterileri, filmler, kısa film ve belgesel yarışmaları ile ciddi bir farkındalık oluşturulacak. 18 Mart Üniversitesi uluslararası etkinlikler düzenleyecek. Bazı spor yarışmaları, triatlon türü yarışmalar yapılması sağlanacak. İçeride ve dışarıda çok kuvvetli bir şekilde Troya'nın tanıtılmasını temin edeceğiz. Ümit ediyorum yıl sonuna geldiğimizde Troya bakımından ciddi bir farkındalık oluşmuş olacak."
36 MiLYON GELECEK
2017'de Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 28 artarak 32.4 milyona; turizm gelirlerinin ise yüzde 17 artışla 26 milyar dolara ulaştığını söyleyen Bakan Kurtulmuş, 2018 hedefini ise 36 milyon turist ve 34 milyar dolar turizm geliri olarak açıkladı. Turizmi stratejik sektör olarak tanımlayan hükümet, bu yıldan itibaren yeni pazarlara açılacak. Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya, Malezya gibi Asya ülkelerinden Türkiye'ye turist seferberliği başlatılacak.
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